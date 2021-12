Das Grenzlandmuseum Eichsfeld am ehemaligen innerdeutschen Grenzübergang Duderstadt-Worbis.

Grenzlandmuseum Eichsfeld an Feiertagen zu

Teistungen. Zwischen den Jahren gelten geänderte Regelungen in Teistungen.

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen bleibt „zwischen den Jahren“ am 24., 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. Außerhalb dieser Schließzeiten gelten die üblichen Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Neben der Dauerausstellung ist die Sonderausstellung „30 Jahre – 30 Lieben“ zu sehen.