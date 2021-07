Griwe-Mitarbeiter in Haynrode wollen Aktiven-Kreis gründen

Bei Griwe in Haynrode steht eine Betriebsänderung an. Nun wollen sich die Beschäftigten aktiv beteiligen.

Haynrode. Mitgliederversammlung zeigt, dass Beschäftigte bei Gestamp Griwe in Haynrode ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen.

Noch vor rund zweieinhalb Jahren waren bei der Gestamp Griwe Haynrode GmbH noch rund 130 Beschäftigte mehr an Bord. Heute sehen die noch verbliebenen 460 ihre Zukunft erheblich gefährdet. Auch deshalb hatten sich am vergangenen Samstag über 100 Mitarbeiter in Haynrode zur Mitgliederversammlung der Industriegewerkschaft (IG) Metall eingefunden und über die aktuelle Lage diskutiert.

Andreas Zappe, Betriebsratsvorsitzender, kritisierte die immer noch vorherrschende mangelnde Transparenz und Entscheidungsunfähigkeit des örtlichen Managements. Betriebsänderung, Interessensausgleich, Sozialplan und Sozialtarifvertrag sind die daraus folgenden Themen, mit denen sich der Betriebsrat und die IG Metall gegenwärtig auseinandersetzen.

„Das haben wir den Teilnehmenden übermittelt. Für uns gibt es keinen Grund, etwas zu verharmlosen beziehungsweise zu verschweigen“, so Bernd Spitzbarth, Geschäftsführer für die IG Metall in Nordthüringen.

Aus der Diskussion wurde schnell ersichtlich, dass man sich lieber einmischt, bevor es zu spät ist. „Statt über hohe Abfindungen zu streiten, geht es den Menschen um gute Arbeit und eine sichere Zukunft des Standortes. Wir beginnen nun mit der Bildung eines Aktiven-Kreises, wo sich spontan schon über zehn Kollegen und Kolleginnen eingetragen haben“, berichten Bernd Spitzbarth und Andreas Zappe. „Wer nicht permanent fremdbestimmt in seine Zukunft schauen will, muss mitgestalten können. Darum wird es in den kommenden Monaten gehen.“ Am kommenden Mittwoch wird das Management einige Fragen auf der Betriebsversammlung beantworten müssen.

Bei Gestamp Griwe in Haynrode will laut IG Metall die Geschäftsleitung eine Betriebsänderung und einen drastischen Personalabbau vollziehen.

Für die Beschäftigten sei das nicht nachzuvollziehen, da die Bücher voll, Rekordumsätze zu erwarten seien, so die IG Metall.