Großer Sachschaden nach Brand einer Strohballenpresse im Eichsfeld

Kreuzebra Dem Fahrer gelang es noch, die Presse von der Zugmaschine abzuhängen, um ein Übergreifen der Flamme zu verhindern.

Rund 10.000 Euro Schaden richtete am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, ein Feuer an einer Ballenpresse auf einem Feld in Kreuzebra an.

Die Feuerwehr rückte an. Dem Fahrer gelang es noch, die Presse von der Zugmaschine abzuhängen, so dass der Sachschaden nur an der Presse entstand.

Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.

