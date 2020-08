Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Güllebecken geplatzt - 300.000 Liter Gülle verteilen sich auf Straße

Aufgrund eines technischen Defektes sind am Donnerstagmorgen 300.000 Liter Gülle aus einem Güllebecken der ortsansässigen Agrargesellschaft in Oberstein, einem Ortsteil von Arenshausen, ausgetreten.

Um 5.30 Uhr sperrte die Polizei die Straßen. Wenig später trafen die Feuerwehren aus Arenshausen, Bornhagen und Gerbershausen am Einsatzort ein. In Gräben und Bachläufen wurden Ölsperren gesetzt, um zu verhindern, dass die Gülle in die nahe liegende Leine fließt. "Wir haben versucht die Gülle so gut es geht aufzuhalten", sagte Ricardo Jecht, Einsatzleiter von der Arenshäuser Feuerwehr.

Mit Strohballen der Landwirte wurde die Gülle auf der Straße gestoppt. Gulliabdeckungen kamen ebenfalls zum Einsatz. In der angrenzenden Leine wurde mit Teststreifen der PH-Wert überprüft. Laut Ricardo Jecht gab es keine Auffälligkeiten. "Aufgrund der Trockenheit haben die Zuflüsse wenig Wasserführung, so dass sich die Gülle nicht so schnell ausbreiten konnte. Gott sei Dank", sagt Ricardo Jecht.

Um 9.50 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehren am Einsatzort beendet. "Es wird wohl bis 11.30 Uhr dauern, bis wir wieder Einsatzbereit sind. Alle Fahrzeuge und Geräte müssen gereinigt werden", so Jecht.

Ebenfalls am Einsatzort waren Mitarbeiter des Umweltamtes des Landkreises Eichsfeld und der Unteren Wasserbehörde. Über die Höhe des entstandenen Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

