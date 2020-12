Die Adventszeit ist nicht nur eine Zeit, in der man gern bei Kerzenschein ein gutes Buch liest oder seinen Gedanken bei besinnlicher Musik freien Lauf lässt. Es ist auch eine, in der man die Lieben gern verwöhnt. Also werden Backzeitschriften gewälzt, vorzugsweise, um ein leckeres, neues Plätzchenrezept zu finden.

Haben Sie schon einmal Schokospitzbuben mit Glühwein-Gelee gebacken, Erdnussbutter-Bällchen gezaubert oder sich an Hildabrötchen versucht? Ich nicht, auch wenn es gut klingt. Ich bin skeptisch geworden, was Neues angeht. Das Rezept, das ich im Vorjahr aufgetan habe, sollte supersuperlecker und kinderleicht sein. Die Zutaten waren auch schnell besorgt, der Teig unkompliziert. Das gebe ich zu. Doch das Ergebnis war ein Flopp. Es war nichts mit luftig locker und zartschmelzend, kein Genuss für die Sinne. Die Plätzchen waren knüppelhart, und nicht einmal der Hund eines Freundes versuchte beim Adventskaffee ein zweites Stück am Tisch zu erbetteln. Tja, vielleicht sollte man es doch mit den alten Rezepten versuchen. Mit solchen, nach denen Oma gebacken hat. Die gelingen bestimmt, und man weiß genau, dass sie wirklich schmecken. Dabei konnte sich die Gute damals nicht von hunderten Backvideos inspirieren lassen.