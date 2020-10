Guten Morgen, Eichsfeld: Bange Minuten

Vermutlich ist es täglich auf Deutschlands Baustellen zu beobachten. Ein Bagger steht auf der Baustelle und sein Fahrer betätigt die Hebel, um mit dem Löffel Erde aufzunehmen und zu verladen, oder er benutzt ihn, um Erde glatt zu ziehen. So weit so gut. Nicht so gut ist es allerdings, wenn sich der Bagger an einem Straßengraben befindet, schräg nach vorne steht, ein Hinterrad schon in der Luft schwebt und das zweite nur noch halb auf dem Boden ist. Dieses Schauspiel habe ich am Montag auf einer Straßenbaustelle im Eichsfeld beobachten können.

Es waren für mich bange Minuten, denn es kam noch hinzu, dass ein Arbeiter in seinen Gummistiefeln unter dem Schwenkarm des Baggers umher lief, ja und wie sollte es anders sein, alles ohne den berühmten Schutzhelm. Der Bagger wackelte hin und her, kippte leicht nach vorne und wieder zurück. Die fünf Minuten, die das Schauspiel dauerte, waren für mich wie eine Ewigkeit. Immer wieder schoss mir durch den Kopf: Mensch merkt der das nicht? Am Ende ist es noch einmal gut gegangen. Zum Glück. Ich hoffe nur das solche waghalsigen Experimente nicht zum Alltag auf den Baustellen im Landkreis Eichsfeld gehören. Lieber zwei Mal nachdenken, bevor man etwas macht, um einen Unfall zu vermeiden.