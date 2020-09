Guten Morgen, Eichsfeld: Vorfreude auf den Herbst

Da geht er dahin, der Sommer. Zwar soll er sich am Wochenende und Anfang kommender Woche nochmal aufbäumen, aber mit den heißen, sonnigen Tagen war es das dann erstmal wieder. Auch wenn ich diesen hinterher trauern werde, hat der Herbst doch auch eine Menge zu bieten. Zum Beispiel startet ja bald die Pilzsaison. Ich muss zugeben, dass ich ein recht unerfahrener Sammler bin. Aber ich habe mir fest vorgenommen, mich diesen Herbst mit fachkundiger Hilfe ein paar Mal auf den Weg zu machen. Ausbeute hätte ich in dieser Woche bereits gemacht. Auf dem schattigen Rasen neben dem Becken des Freibades in Günterode sprossen nämlich ein paar sehr ansehnliche Wiesenchampignons aus der Erde. Fraglich war aber, ob die dann vielleicht nach Chlor geschmeckt hätten.

