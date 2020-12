Guten Morgen Eichsfeld: Was bringt der Winter?

Die Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes zum heutigen meteorologischen Winteranfang lassen hoffen. Hoffen auf Schnee.

Im Osten und Süden kündigt der Wetterdienst für heute bis in tiefere Lagen Schnee oder Schneeregen an, aber auch Regen.

Wenn ich es beeinflussen könnte, würde ich die weiße Pracht herbeizaubern. Nichts sehnlicher als Schnee wünsche ich mir nach den vergangenen warmen Wintern. Endlich mal wieder die weiße Pracht bei ausgedehnten Winterspaziergängen genießen, das wäre es doch in dieser Corona-Zeit.

Und für die Kinder wäre es eine tolle Gelegenheit, bei einem Ausflug mit Schlitten oder Skiern jede Menge Spaß trotz der Kontaktbeschränkungen zu haben. Schneemassen wie früher, als wir knietief versunken sind, dass würde auch in diesem so tristen Jahr sicher für Freude sorgen.

Also holen Sie die Wintermützen und Handschuhe aus den Schubladen und drücken Sie die Daumen, dass wir in diesem Jahr endlich wieder so richtig im Schnee umhertollen können. Und endlich mal wieder eine weiße Weihnacht wäre schön, noch dazu, weil das Fest unter ganz besonderen Bedingungen stattfindet. Da lacht das Herz beim Blick aus dem Fenster, wenn sich die funkelnden Lichterketten in der weißen Pracht spiegeln.