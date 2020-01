Leinefelde. Beim 30. Nordthüringer Handwerkerball in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde geht auch es um die neue Bonpflicht in Deutschland.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handwerker in feinem Zwirn – und mit kritischen Tönen

Aus dem Alltag kennt man die Personen, die sich am Samstagabend in der Leinefelder Obereichsfeldhalle versammelt hatten, normalerweise nicht im feinen Stöffchen. Kreishandwerksmeister Thomas Bode zum Beispiel, der an der Arbeit in weißer Bäckerjacke agiert, sieht man nicht alle Tage in Anzug mit Fliege. Zum Nordthüringer Handwerkerball kamen die Handwerksmeister, Freunde und Förderer des Handwerks zum 30. Mal zusammen.

„Ein kleines Jubiläum“, nannte Thomas Bode die Veranstaltung, nachdem Hauptgeschäftsführer Sebastian Senft seinen Begrüßungsmarathon abgeschlossen hatte. Die Wiedereinführung der Meisterpflicht für zwölf Gewerke seit diesem Jahr verstand Thomas Bode als ein Bekenntnis zum Handwerk. „Dies wird auch nachhaltig zu steigenden Ausbildungszahlen und einer ansteigenden Qualität in diesen Gewerken führen.“ So wolle man als Kreishandwerkerschaft prüfen, ob in Nordthüringen auch wieder eine Ausbildung zum Raumausstattermeister angeboten werden kann. In der Gesellenfreisprechung 2019 konnten 112 Auszubildende ihre Zeugnisse entgegennehmen. „Ein durchaus verbesserungswürdiger Wert“, schätzte Bode ein, „der nur einmal mehr unterstreicht, dass uns bei gleichbleibenden Ausbildungszahlen die Fachkräfte ausgehen werden.“ Dabei sichere man als Handwerksbetriebe Arbeitsplätze in der Nordthüringer Region. Viele Familienmitglieder würden so Arbeit in ihrem Heimatort oder ihrer Region erhalten. Und dass der Handwerksberuf Perspektive habe, zeige auch die Anzahl an Neugründungen und Übernahmen von Betrieben von jungen Meistern. Aber auch hier gebe es auf lange Sicht Nachholbedarf. Lobenstein: Nicht jammern,sondern anpacken Zum Thema Migration als Chance für die Nachwuchssorgen im Handwerk sprach Thomas Bode dann von einem entsprechenden Projekt zur Fachkräfteversorgung aus dem europäischen Ausland, welches in den kommenden Versammlungen vorgestellt werden solle. Und dann kam er auch auf die Bon-Pflicht zu sprechen, bei der man prinzipiell um eine Unterstellung der Steuerhinterziehung nicht herumkomme, wenn Unternehmen solch tiefgreifenden Änderungen aufgezwungen werden. Das Bundesfinanzministerium habe noch einmal darauf hingewiesen, dass niemand gezwungen sei, einen Bon in Papierform zu erstellen. „Selbstverständlich können wir den Bon auch als E-Mail versenden oder an das Handy des Kunden schicken“, sagte Bode und erntete damit einiges Gelächter. Aber das Handwerk habe zunächst andere Probleme. Wenn Bäcker, Fleischer und Friseure schließen, weil es keinen Nachfolger gibt, schade das der Lebensqualität im ländlichen Raum. Deshalb unterstütze man die Forderung der Handwerkskammer, den Meisterbonus in Thüringen zu überarbeiten. „Während andere Bundesländer bis zu 4000 Euro Meisterprämie bei bestandener Prüfung zahlen, bekommen in Thüringen nur die Jahrgangsbesten des Gewerks 1000 Euro. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir ausgebildete Fachkräfte verlieren.“ Stefan Lobenstein, Präsident der Handwerkskammer Erfurt, bedankte sich im Anschluss bei allen Handwerkern, die sich neben ihrer Arbeit auch ehrenamtlich engagieren. „Ohne das Ehrenamt gäbe es kein duales Ausbildungssystem, keine Meisterausbildung.“ Obwohl die Bücher voll seien, die Auftragslage gut, gebe es eben auch eine Kehrseite. Die Kunden müssten lange warten, und das sei für beide Seiten unerfreulich. Aber jammern wolle man nicht, sondern anpacken, denn das Handwerk sei der Umsetzer der Klimawende, der E-Mobilität. „Wir installieren die Lösungen, die Emissionen reduzieren und gestalten so maßgeblich die Zukunft Deutschlands“, machte er den Anwesenden Mut. Und bevor es dann ans Buffet und auf die Tanzfläche ging, nahmen Stefan Lobenstein, Sebastian Senft und Thomas Bode noch die Ehrungen der Jubilare vor. 25 und 40 Jahre nach ihrer jeweiligen Ausbildung erhielten deshalb Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Franz-Josef Stude aus Küllstedt, Elektromeister Uwe Stützer aus Uder, Maler- ud Lackierermeister Guido Lange aus Deuna, Metallbaumeister Eduard Franke aus Kreuzebra und Kfz-Meister Franz-Josef Görich aus Großbartloff Urkunden und Blumen.