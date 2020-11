Heiligenstadt: Jannes Fittje wird Juniorvizemeister in der ADAC GT Masters

Jannes Fittje sitzt zufrieden auf dem Sofa. Vor ihm stehen Pokale über Pokale. Der 21-Jährige ist ein bisschen stolz. Er hat sich in seiner ersten Saison in der renommierten internationalen Rennserie ADAC GT Masters in der Juniorwertung den Vizemeistertitel geholt. Unterwegs ist er auf einem 550 PS starken Porsche beim Team Küs 75 Bernhard, in der Hosentasche hat er die Fahrerlizenz des Motorsportclubs Heiligenstadt. Seine Bindung zum Eichsfeld ist stark. Zumal das Unternehmen Faber Exposize nicht nur mit der Rennserie selbst, sondern auch mit ihm eine Partnerschaft hat.

Stolz auf die Leistungen in einer schwierigen Saison

Auch Geschäftsführer Martin Kimm und Unternehmenssprecher Matthias Roth haben ein Lächeln im Gesicht. „Nicht nur was Jannes geleistet hat, ist außergewöhnlich, sondern auch das, was der ADAC auf die Beine gestellt hat, um diese schwierige Saison unter besonderen Bedingungen durchzuziehen“, sagt Roth.

Alle großen Rennstrecken, bis auf Zaandvoort, konnten im Kalender bleiben. Hockenheim, Nürburgring, Oschersleben, Spielberg, Lausitzring, Sachsenring. Teils mit Zuschauern, teils ohne. Aber immer live auf Sport1 übertragen. Ganz enge Zeitfenster hatten Rennteams und Partner, um die Logistik auf- und abzubauen, ein Corona-Test jagte den nächsten. Auch hatte sich die Saison nach hinten verschoben. Es sei teilweise kühl gewesen, wenn die ersten Qualifyings anstanden. „In Spielberg zog ich morgens im Hotelzimmer die Vorhänge auf und dachte, ich seh nicht recht. Zehn Zentimeter Neuschnee“, erzählt Kimm. Glücklicherweise war zwei Stunden später alles getaut, aber der Asphalt der Rennstrecke lag bei drei Grad. „Da kriegst du kaum die Reifen warm“, sagt Fittje. Er ist dankbar für die Reglementänderung, zwei Einführungsrunden vor dem fliegenden Start absolvieren zu können, um die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Vorheizen ist nicht erlaubt.„Unter solchen Bedingungen lernt man das Fahren.“

Eine Trophäe nach der anderen eingesammelt

Nein, leicht sei das Jahr nicht gewesen. „Ganz anders, als eigentlich erwartet“, sagt der junge Rennfahrer über seine erste Saison in der GT 3. Auftakt und Ende konnte er auf seiner Lieblingsstrecke fahren, dem Lausitzring. „Er liegt mir“, sagt er. Auch die geänderte Streckenführung bei der zweiten Auflage machte ihm nichts aus. Als er bei seinem ersten Rennen in dieser Serie, eben auf dem Lausitzring, aus dem Rennwagen stieg, war er überglücklich, in der Gesamtwertung auf Platz vier zu liegen – bei 35 Fahrzeugen. Ganz erstaunt war er, als er auf das Podium gebeten wurde, um den Pokal für den Tagessieg in der Juniorwertung entgegenzunehmen. „Das hatte ich gar nicht realisiert.“

Eine Trophäe nach der anderen sammelte er ein. Mal der zweite, mal der dritte, dann wieder der erste Platz. „Immer gut in den Punkten. Die sind wichtig, am Ende gar entscheidend.“ Nur eineinhalb Punkte trennten ihn vom Sieg in der Wertung. Aber traurig ist er deswegen nicht. Im Gegenteil. So kann er ein Jahr länger in der Juniorwertung bleiben und war einer derjenigen, die zehn Reifensätze von Pirelli gewannen. „22 braucht man für die Saison, einer liegt im vierstelligen Eurobereich. Das ist schon mal die halbe Miete.“

Natürlich soll es 2021 ab Mai in der ADAC GT Masters weitergehen, zumal es in der internationalen Rennserie auch erstmals um eine Deutsche Meisterschaft gehen soll. Gesetzt ist der Platz aber nicht. Jeder Fahrer muss sich jedes Jahr neu bewerben.

Heiligenstädter Unternehmen unterstützt Ibergrennen

Faber Exposize baut nicht nur Werbewände, zum Beispiel das Meisterschaftspodium, sondern Türme und auch die Boxen- und Teamausstattungen. Im Moment werde der Fan-Shop von Jannes und der ADAC GT Masters ausgebaut. Autogrammkarten auf Pappe gibt es da nicht, sie sind aus Plexiglas. Es gibt zum Beispiel einen Satz Untersetzer mit allen Strecken der Serie. Momentan arbeitet man an einem Puzzle. „Es macht Spaß und gibt Sicherheit, mit solch einem Partner arbeiten zu dürfen“, sagt Jannes Fittje schlicht.

Eine weitere Partnerschaft gibt es von Faber Exposize nun auch mit dem heimischen Motorsportclub und für das 25. Ibergrennen, das, so Roth, hoffentlich real stattfinden kann. Erste Entwürfe für Masken gibt es schon, auch für das Rennen selbst sind einige Ideen schon gediehen und ausgetauscht. „Aber da gehen wir mit Organisationsleiter Sascha Herz und der Clubleitung noch in das Feintuning“, sagt Roth. „Von uns gibt es jede Unterstützung, die wir leisten können. Motorsport gehört nach Thüringen und ins Eichsfeld.“ Er hofft, dass weitere Unternehmen der Region das Rennen unterstützen. „Leidenschaft braucht Partner.“ Und auch Jannes Fittje will mit dabei sein. „Wir werden sehen, was ich beitragen kann.“