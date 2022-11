Heiligenstadt: Knabenchor singt in St. Martin

Heiligenstadt. Weihnachtliche Musik unter dem Motto „Komm, du Heiland aller Welt“ wird geboten.

Auf ein weihnachtliches Konzert mit dem Göttinger Knabenchor dürfen sich die Eichsfelder freuen. Unter der Überschrift „Komm, du Heiland aller Welt“ wird am Samstag, 10. Dezember, nach Heiligenstadt in die Martinskirche eingeladen. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn des Konzertes dann um 18 Uhr.

Auf dem Programm des Abends stehen unter anderem Werke von Herzog, Schütz und Medelssohn. Die Leitung hat Michael Krause. An der Orgel nimmt Nik Meyers Platz, am Klavier Nataliia Bachmann. Der Eintritt ist frei, um eine Spende werden die Besucher aber gebeten. Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen.

Am Sonntag, 11. Dezember, tritt der Knabenchor dann um 18 Uhr in seiner Heimatstadt Göttingen auf und singt in St. Marien.