Heiligenstadt prüft Einführung der Gemeinde-App

Heiligenstadt. Heiligenstädter Stadtrat unterstützt Antrag der CDU-Fraktion

Der Stadtrat von Heiligenstadt hat die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob es möglich sei, eine Gemeinde-App für die Kreisstadt und ihre Ortsteile einzuführen. Diesen Antrag hatte die CDU-Fraktion eingebracht. Die Stadt soll Angebote verschiedener Anbieter einholen, sie auf Kosten und Nutzerfreundlichkeit analysieren. Die Ergebnisse, so wird im Antrag der CDU auch terminiert, sollen im ersten Quartal 2022 vorgelegt werden.

Schon mehrere Gemeinden im Eichsfeld haben solch eine Applikation für Smartphones und Tabletts eingeführt. Christdemokrat Thadäus König nannte als Beispiel die von Uder, die sich hoher Beliebtheit erfreue. Eine solche App für die Kreisstadt berge eine „große Chance für eine erweiterte und gebündelte kommunale Kommunikation, Interaktion und Vernetzung“, so König. Damit könne ein wirksamer Beitrag geleistet werden – für Transparenz, Bürgernähe, Bürgerbeteiligung sowie den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Eine datenschutzkonforme App bewirke eine hohe Zufriedenheit. Benachrichtigungen und Hinweise würden so in Echtzeit die Verwaltung erreichen, aber auch Akteure des Gemeindelebens wie Bürger, Vereine, Kirchen und Unternehmen würden eine zielgruppenorientierte digitale Plattform erhalten.