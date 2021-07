Heinz Rudolf Kunze gibt größtes Konzert im Eichsfeld

Leinefelde-Worbis. Für das Konzert mit Heinz Rudolf Kunze unterhalb der Burg Scharfenstein gibt es noch Restkarten. Das Konzertgelände wird erweitert.

Die Verantwortlichen der Stadt sind mit Blick auf den 21. August optimistisch. Dann wird Heinz Rudolf Kunze unterhalb der Burg Scharfenstein zu Gast sein. „Wir rechnen mit 2500 Besuchern und bereiten uns gemeinsam mit dem Burghotel, der Brauerei Neunspringe und vielen weiteren Unterstützern intensiv darauf vor“, sagt Natalie Hünger, Leiterin des Amtes Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Kultur. Heinz Rudolf Kunze freue sich auf sein einziges größeres Konzert in diesem Sommer in Deutschland. Für die Gäste wird ein Busshuttleservice eingerichtet, der sie von den Parkplätzen in Leinefelde auf das Gelände bringt. Der Einlass wird ab 17 Uhr erfolgen. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr.

„Das Konzertgelände wird großzügig erweitert, sodass die Abstände eingehalten werden können. Die Registrierung der Gäste erfolgt über die Corona-App“, so Hünger. Die Besucher mögen sich die App herunterladen und mit ihre vertraut machen, damit es nicht zu Staus am Einlass kommt. Auch die Bühne wird größer und erhält eine LED-Leinwand, damit alle den Künstler und seine Band gut sehen können. Für das Open-Air gibt es noch Restkarten, diese sind in den Bürgerbüros der Stadt und im Pressehaus dieser Zeitung in der Heiligenstädter Wilhelmstraße erhältlich.