Von vielen Freilandkreuzwegen beziehungsweise Stationswegen ist die Landschaft im Eichsfeld geprägt. An 14 Stationen, oft sind diese aus Sandstein, zeigen sie den Leidensweg Christi. Sie sind ein Zeichen christlichen Glaubens, und sehr viele Orte in der Region haben einen Kreuzweg. Heuthen hat bislang jedoch keinen.

Dass sich das ändert, dafür setzen sich der Förderverein St. Nikolaus, der Kirchortrat, Pfarrer Ludger Dräger und Einwohner ein. Und sie haben gleich drei Gründe, warum gerade jetzt ein Freilandkreuzweg errichtet werden soll.„Unsere Vorfahren haben diese Anlagen in Zeiten von Cholera und Krieg errichtet. Wir denken besonders an die derzeitige Corona-Pandemie“, sagen die Vorstandsmitglieder des Fördervereins Werner Jünemann und Stephan Kruse. Ihnen wie den Mitstreitern ist es wichtig, „ein sichtbares Zeichen des Gottvertrauens, des Dankes und der Bitte um Gesundheit“ zu setzen.

Doch es gibt auch einen schönen Anlass, der bedacht wurde: Kommendes Jahr steht die Ersterwähnung Heuthens vor 875 Jahren an, und das Jubiläum könnte so mit einem bleibenden Beitrag bereichert werden. Und nicht zuletzt soll der Kreuzweg, der am Pilgerweg Loccum-Volkenroda aufgestellt wird, auch diesen aufwerten. Kruse und Jünemann wissen, dass viele Pilger dort unterwegs sind. Zudem befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Unstrut-Leine-Radweg, der ebenfalls gut frequentiert wird.

Nachdem in den vergangenen Jahren das Vorhaben öfter thematisiert wurde, insbesondere über die Gestaltung nachgedacht wurde, nimmt es nun konkrete Gestalt an. „Uns waren die Reduzierung auf das Wesentliche und eine schlichte, aber auch modernere Darstellung wichtig“, sagt Werner Jünemann. „Aber auch der Pflegeaufwand sollte nicht so groß sein“, ergänzt Stephan Kruse. Ein Grund mehr, keinen Sandstein zu wählen.

Am Ende entschied man sich, Stelen, mit einer Höhe von eineinhalb Metern und einer Breite von 50 Zentimetern, aus Corten-Stahl anfertigen zu lassen. „Durch die Rostpatina, die sich bildet, erhält die Anlage einen zeitlosen Charakter. Jede Station bekommt eine Zahl, und nur einziges Wort wird herausgefräst. So wird es bei der ersten das Wort „Urteil“ sein, bei der vierten „Trost“, bei der sechsten „Liebe“, der neunten „Absturz“ oder der 13. „Ende“. Die Stationsbezeichnungen stammen von Pfarrer Ludger Dräger. Er wird auch geistliche Inspirationen in Andachten beisteuern, die per QR-Code auf den jeweiligen Stelen dann auf der Homepage des Fördervereins abgerufen werden können. Nachgedacht wird auch darüber, eine 15. Station zu installieren – als Hoffnungszeichen.

Natürlich hat das Ganze seinen Preis, und der bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich, heißt es. Neben Verein und Kirchengemeinde, die das Projekt finanziell unterstützen, sind die Initiatoren auf Spenden angewiesen.

Die Stelen wird der ortsansässige Schmiedemeister Harald Apel fertigen. Da im Frühjahr Bauarbeiten mit der Aktion verbunden sind, sind auch die Heuthener Baufirmen von Jürgen Rädel und Ulrich Heinemann mit im Boot.

Ein idealer Standort für den rund 750 Meter langen Freilandkreuzweg ist auch gefunden, an besagtem Pilgerweg Loccum -- Volkenroda bietet sich das Teilstück „Auf der alten Gasse“ an. „Hier gibt es bereits Glaubenszeugnisse vergangener Generationen wie ein Flurkreuz, einen Bildstock und ein 14-Nothelfer-Bild. „Wir können hier Altes und Neues gut verbinden und ein Zeichen unseres gelebten Glaubens setzen“, sagen Jünemann und Kruse. Und der Weg ist auch nicht wie bei Kreuzwegen anderorts steil. Dankenswerterweise hat die Gemeinde über eine Nutzungsvereinbarung Flächen zur Verfügung gestellt.

Ziel ist, das Vorhaben im Sommer zu beenden. Eingeweiht werden soll der Kreuzweg dann mit einem ökumenischen Gottesdienst. Denn es sei ja auch ein ökumenisches Werk, sagt Kruse. Doch so bald die ersten Stelen fertig sind, sollen sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden.