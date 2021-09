Die Messe findet in der Stadthalle in Heiligenstadt statt.

Hilfe bei der Berufswahl: Erste Ausbildungsmesse in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Stadtverwaltung und Jugendparlament veranstalten erste Heiligenstädter Ausbildungsmesse.

In der Heiligenstädter Stadthalle findet am Freitag, 1. Oktober, von 12 bis 18 Uhr die Erste Heiligenstädter Ausbildungsmesse (HAM) statt. Sie wird von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament der Kreisstadt organisiert und veranstaltet. Mehr als 25 Firmen und Behörden werden zum jetzigen Stand erwartet, die ihre Ausbildungsberufe vorstellen und den Besuchern Rede und Antwort stehen.

Vertreten, so heißt es vom Projektteam der Stadt, sind mehrere Branchen, wie zum Beispiel Bundes- und Landesbehörden, Handwerksbetriebe, Lebensmittelindustrie, Versicherungen, Banken und viele mehr.

Der Eintritt ist für alle Besucher selbstverständlich kostenfrei. Zusätzlich werden durch das Jugendparlament Getränke, Crêpes und Brezeln angeboten.

Die Stadtverwaltung hat in Kooperation mit dem Gesundheitsamt ein umfangreiches Infektionsschutzkonzept erarbeitet, dessen Umsetzung einen sicheren Ablauf gewährleisten soll. Dazu zählen das Tragen eines qualifizierten Mund-Nasen-Schutzes, Kontaktnachverfolgung (Luca-App, Corona-Warn App) sowie die Beschränkung der Besucherzahlen.

