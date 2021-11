Hinter jedem Namen steht eine Geschichte, ein Lebensweg

In Erinnerung an die Toten beider Weltkriege und als Mahnung an die künftigen Generationen wurde eine Infostele und ein interaktiver Bildschirm auf dem Friedhof in Geisleden aufgestellt. Zu den im 2. Weltkrieg gefallenen zählt auch Josef Arand, der Onkel von Gertrud König. Sie hat ein Bild der Familie Arand für die Präsentation zur Verfügung gestellt.