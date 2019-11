Hohe Ehrung für ehemalige Schulleiterin von Weißenborn-Lüderode

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) verleiht in Erfurt den Salzmannpreise 2019 an Anita Bierwisch, ehemalige Schulleiterin der Staatlichen Grundschule Weißenborn-Lüderode.

Weißenborn-Lüderode. Anita Bierwisch erhält zum Abschied in den Ruhestand Thüringens höchsten Bildungspreis, den Salzmannpreis, für ihre Tätigkeit in der Grundschule.

Dass sie mit der Verabschiedung in den Ruhestand nicht nur ein Dankeschön ihrer Schüler bekommen würde, sondern als besondere Wertschätzung auch die höchste Bildungsauszeichnung Thüringens, den Salzmann-Preis, damit hatte Anita Bierwisch, langjährige Leiterin der Grundschule in Weißenborn-Lüderode, nicht gerechnet. Ganz besonders freut es die Pädagogin, dass die Initiative dafür von den Eltern ausging, denn der Weg, den sie mit einem neuen Konzept beschritt, war nicht einfach. Dass das individuelle Lernen nach System, wie es in der Fachsprache heißt, das Lernen nach Jahres- und Teilarbeitsplänen, nicht bei allen Müttern und Väter auf Gegenliebe stieß, weiß sie. Die Nominierung für den Preis ist nun eine besondere Form der Akzeptanz und des Respekts. Schließlich kam der Vorschlag vom Elternrat und Förderverein. „Nun kann ich beruhigt in den Ruhestand gehen“, sagt die Lehrerin.