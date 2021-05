„Hoher Entwicklungsimpuls“

Der neue Teil des „alten“ Elisabeth-Gymnasiums soll in vier Jahren ausdienen. Das Bistum plant einen kompletten Schulneubau an anderer Stelle der Kreisstadt.

Heiligenstadt. Landrat bittet Stadt, Planungsrecht für Schulneubau schnell anzuwenden und Rahmen abzustecken.

Landrat Werner Henning (CDU) steht dem Vorhaben des Bistums Erfurt, für das Elisabeth-Gymnasium in Heiligenstadt einen neuen Standort zu finden, mehr als offen gegenüber. Vorige Woche hatte Bischof Ulrich Neymeyr persönlich die Lehrer sowie Schüler- und Elternvertretungen über die Pläne informiert. Kurz: Der Platz zwischen Friedensplatz und Kassler Tor erlaube keine baulichen Erweiterungen mehr. Darum wolle man einen Neubau errichten.

Dazu hat es auf Anfrage des Bistums Vorschläge der Stadt Heiligenstadt nach einem geeigneten Platz gegeben, wobei sich das Areal der Stormschulen und des ehemaligen Förderzentrums unter dem Iberg als Favorit entpuppte.

Diese Neubau- und Entwicklungsabsichten der jetzigen kirchlichen gymnasialen Ausbildung zu einer auch die geplante zweizügige Regelschule umfassende quasi „Gemeinschaftsschule“ am Iberg verstehe Landrat Henning als Ankündigung eines „nicht hoch genug einzustufenden Entwicklungsimpulses“ für Heiligenstadt, „der ernst genommen werden müsse“. Dieser Impuls sei deshalb so bedeutsam, „weil er in seiner Wirkung langfristig auf grundlegende Fragen von Bildung und Erziehung gedacht“ werden müsse und großen Einfluss auf weitere Entwicklungsfragen der Stadt und Region haben werde. „Demgegenüber sollten die vom Investor zu entscheidenden Fragen zumindest in der jetzigen Phase auch allein ihm vorbehalten bleiben.“

Es gehe aber auch um Grundsätzliches: „Wie wird die Offerte aufgenommen?“, fragt Henning. Angesichts dieser Dimension sei die Stadt dazu aufgerufen, sich zu positionieren. Sie habe das Planungsrecht, das sie, ausüben könne. „Danach wird sich der Landkreis damit zu befassen haben“, so Henning. Nämlich inwieweit er mit seinen Möglichkeiten in Bewirtschaftung seiner Liegenschaften und im Rahmen der in den Schulen verfolgten Ziele „bereit und in der Lage ist, auf die Entwicklungswünsche der Stadt einzugehen“, so der Landrat. Die grundlegende Frage laute deshalb, was die Stadt wolle. Immerhin seien deren Festsetzungen unmittelbarer und langfristig stadtprägender als die Festsetzungen der „flüchtigeren Verwaltungsstruktur des Landkreises“.

Wichtig ist Henning noch eine andere Sache: Nämlich die, dass die zu erwartenden Aussagen eine immense Bedeutung für die gerade in der Neuaufstellung befindlichen Schulnetzplanung des Landkreises haben, „so dass die Stadt ihre Erwartungen möglichst bald und belastbar adressieren sollte.“

Das habe man bereits dem Bistum Erfurt deutlich mitgeteilt, sagt Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). Die Stadt lege nach wie vor viel Wert darauf, dass leere Gebäude in eine Neubauplanung einbezogen werden, sogar nachgenutzt werden. Das habe Vorrang vor einem Neubau „auf der grünen Wiese.“ Ein Teil der Stormschulen steht leer, auch das ehemalige Förderzentrum werde nur sporadisch genutzt. „Wir werden Bistum und Landratsamt nach Kräften unterstützen und freuen uns darüber, dass die Pläne des Bistums auch bei der anstehenden Schulnetzplanung berücksichtig werden. Das stärkt Heiligenstadt als Schulstandort.“

Das Bistum geht davon aus, dass ein Neubau in vier Jahren stehen könnte.