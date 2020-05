Hotel Am Vitalpark in Heiligenstadt bereitet sich auf Start nach Corona-Schock vor

Der Parkplatz vor dem Hotel Am Vitalpark, auf dem eigentlich die Fahrzeuge dicht nebeneinander stehen, ist leer. Gewöhnlich verraten die Kennzeichen aus Nordrhein-Westfahlen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Italien oder Dänemark, woher die Gäste kommen, die bei Firmenbesuchen in der Region hier nächtigen, zu Tagungen anreisen oder einfach entspannte Tage verbringen wollen. Dass unter den Hotelbesuchern auch Chinesen sind, verrät derweil Generalmanager Sven Penzel.

Seit über zwei Monaten aber ist es still im Haus. Aufgrund der Corona-Pandemie teilt es mit anderen ein Schicksal: Die Türen sind zu. Doch am 1. Juni wird der Hotelbetrieb mit Einschränkungen und unter hohen Hygieneauflagen wieder anlaufen.

Dabei war der Start im Januar, als das Haus nach zehn Jahren die Kooperation mit der Marke Best Western beendete, um künftig eigenständig zu wirtschaften, gut geglückt, wie Penzel sagt. Dann kam der Corona-Schock.

Die Zwangspause wurde jedoch genutzt, um drei Viertel der 130 Zimmer zu renovieren. Mit dezenten Wandtönen und neuen Fußbodenbelägen will man die Gäste begeistern. Betriebsmaler Matthias Thunert legt dieser Tage noch fleißig Hand an. Verbessert wird außerdem die technische Ausstattung der Zimmer. Für das umgestaltete Restaurant wurden neue Tische angeschafft. Und auch der Außenbereich wird verschönert.

Doch es gibt ein Problem: Der Vitalpark mit Bade- und Saunalandschaft sowie Wellnessangeboten, der für viele Hotelgäste ein Magnet ist, ist immer noch zu.

Der Hotelbetrieb wird ab 1. Juni mit Einschränkungen starten. Hoteldirektor Sven Penzel öffnet bereits Pfingstsonntag das Restaurant „Theodor Storm". Foto: Sebastian Grimm

Um für das Hotel eine Art Testlauf zu starten, öffnet das Restaurant Pfingstsonntag. Vor Wochen, als das Haus gut gebucht war, sei man hier an Grenzen gestoßen, gerade was Einheimische betraf, so Sven Penzel. Sie haben nun die Chance, die Gastronomie kennenzulernen. Auch dort greift das neue Hygienekonzept. Beim Anrichten tragen die Mitarbeiter Mundschutz, das Küchenpersonal ist auf Abstand. An der geöffneten Hotelbar wird es keine Stühle geben, die Sitzplätze im Restaurant werden nicht 130 betragen, sondern halbiert.

Zur Verfügung steht zudem nur die Hälfte der 130 Zimmer, die Gäste müssen künftig im Gebäude Maske tragen. „Unsere Beschäftigten müssen ihrerseits ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, die Vorgaben vorleben“, meint Penzel. Doch bislang sind die Buchungsanfragen sehr verhalten. Einen Grund dafür sieht der Generalmanager im geschlossenen Vitalpark. Vor Corona lag die Auslastung des Hotels bei über 70 Prozent. Diese Zahl will er gern wieder erreichen auch mit Blick auf das Tagungsgeschäft.

Eine Tagung ist nächste Woche anvisiert, andere bereits geplante Veranstaltungen wurden in den Herbst oder gar ins nächste Jahr verschoben. Das bereitet Penzel Sorge. Er befürchtet, dass durch die jetzt häufig genutzten Videokonferenzen der Markt verändert. „Ich hoffe, dass man sich zumindest zu teambildenden Maßnahmen trifft. Trotzdem bleiben Tagungen eine große Unbekannte“, sagt er. Dafür sind es vielleicht Urlauber, die vermehrt kommen.

Gabi Schütte (links) und Gina Riethmüller bepflanzen die Blumentöpfe rings um das Hotel. Foto: Sebastian Grimm

Jetzt stehen die Mitarbeiter in den Startlöchern. „Sie brennen darauf, wieder arbeiten zu können.“ Derzeit sind alle in Kurzarbeit. Zwei Kündigungen hat der Hotelchef bekommen. „Das Trinkgeld fehlt und die Umsatzbeteiligung.“ Bewerbungen gab es dafür von Beschäftigten aus der Reisebürobranche. Und dann sind da noch die zehn Lehrlinge. Ihnen ermöglichte das Hotel Ausbildungsnachmittage und Vorbereitungen auf die Prüfungen. Drei neue Azubis könnten noch starten.

Jetzt wünscht sich Penzel erst einmal, dass am Sonntag der Restaurantstart, für den Reservierungen angenommen werden, und am Montag der des Hotels gelingen, denn das Haus Am Vitalpark braucht dringend Einnahmen. Um die laufenden Kosten zu decken, wurde bereits ein Kredit aufgenommen, denn es gilt Mieten, Pachten und Löhne zu zahlen.