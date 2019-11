IHK vergibt Anerkennung für Prüfer im Ehrenamt

Ohne Ausbildung keine Fachkräfte und ohne Prüfer keine abgeschlossene Ausbildung. So einfach kann man die Wichtigkeit ehrenamtlicher Prüfer in in den Unternehmen des Landkreises erklären. Denn innerhalb des dualen Ausbildungssystems, das in Deutschland Standard ist, sind sie ein Schlüssel für die Qualität der Absolventen. „Sie setzen am Ende die Maßstäbe, an denen sich die späteren Fachkräfte messen lassen müssen“, sagte Jörg Penzel von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Regionales Service-Center Heiligenstadt.

Und weil auf dieses Ehrenamt viel mehr der Fokus gelegt werden, der Bekanntheitsgrad, die Wertschätzung und das gesellschaftliche Ansehen erhöht werden soll, hat sich die IHK etwas einfallen lassen. Sie hat Scheibenaufkleber entwickelt und stellt sie Unternehmen, Schulen und Bildungseinrichtungen zur Verfügung, die das ehrenamtliche Engagement in der beruflichen Bildung mit der Bereitstellung von Prüfern unterstützen. Stark in Berufsausbildung engagiert Solche Aufkleber übergab Jörg Penzel in dieser Woche auch an die EW Bus, ein Tochterunternehmen der Eichsfeldwerke. Kraftverkehrsmeister Oliver Puff freute sich mit den Geschäftsführern Michael Raabe und Benno Bause über die Anerkennung. Jörg Penzel betonte, dass sich die EW Bus stark in der Berufsausbildung engagiere, Ausbilder und Prüfer stelle. Und die müssen jedes Mal von ihren Tagesaufgaben freigestellt werden. Oliver Puff wurde 2001 in den Prüfungsausschuss berufen. „Also man wird gefragt“, erklärte er. Für ihn war es eine Ehrensache. Die EW Bus bildet zum Beispiel Berufskraftfahrer aus. Die fahren aber nicht die Linienbusse des Unternehmens. Dafür braucht es Fachkräfte im Fahrbetrieb. Für diese habe es aber zunächst keine Ausbildungsmöglichkeiten in der Region gegeben, erinnert sich Oliver Puff. 2007 wurde die Ausbildung im Bereich der IHK Erfurt ins Leben gerufen. Oliver Puff war daran maßgeblich beteiligt. Ausbildung in Thüringen aufgebaut „Unsere erste Auszubildende musste damals nämlich zur Prüfung nach Berlin. Auf diesen Verkehr dort war sie gar nicht so richtig vorbereitet“, sagte er. Auch deshalb habe Oliver Puff damals die Initiative ergriffen und die Ausbildung in Thüringen mit aufgebaut. „Zum Glück gab es damals auch das Okay von der Regierung, die Azubis ab 18 Jahren den Busführerschein machen zu lassen. Vorher waren wir bei 21 Jahren. Das war dann schon sehr unattraktiv für den Auszubildenden.“ Aktuell lernen in der Berufsschulklasse in Mühlhausen 19 junge Menschen den Beruf der Fachkraft im Fahrbetrieb. Zur EW Bus gehören davon drei. Drei weitere lernen dort den Beruf des Kfz-Mechatronikers. Und damit diese jungen Menschen am Ende der Ausbildung ihre Prüfung ablegen können, braucht es Menschen wie Oliver Puff und seine Kollegen. Auch werden die Auszubildenden, wenn sie ihre Zeugnisse bekommen, stets auf die Arbeit im Ehrenamt hingewiesen und dazu ermuntert später einmal selbst als Ausbilder oder Prüfer zu fungieren. Den Mehraufwand nimmt Oliver Puff zum Beispiel gern in Kauf. Denn im Ehrenamt lernt er andere Betriebe kennen, kann aktiv an Prüfungsabläufen und -inhalten mitarbeiten. Und: „Man nimmt auch immer Erfahrungen und Ideen für den eigenen Betrieb mit.“