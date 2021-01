Der Start in der Impfstelle in der Leinefelder Händelstraße 10 soll wie geplant am Mittwoch, 3. Februar, erfolgen.

Impfzentrum in Leinefelde startet am 3. Februar

Eichsfeld. Gut voran gehen die Impfungen gegen das Corona-Virus in den Altenpflegeheimen im Landkreis Eichsfeld. Das berichtet jetzt Dr. Michael Schulze. Er ist Kreisstellenvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung und verantwortlich für das Impfzentrum in Leinefelde. Nach seinem derzeitigen Kenntnisstand werden die mobilen Teams bis zum Wochenende alle derartigen Einrichtungen der Region das erste Mal besucht haben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Im Freistaat Thüringen sind aktuell zehn mobile Impfteams unterwegs. Der Start in der Impfstelle in der Leinefelder Händelstraße 10 wird derweil wie geplant am Mittwoch, 3. Februar, erfolgen. Wie schon mehrfach kommuniziert, so der Mediziner, können sich Impfwillige, wenn sie zur Gruppe 1 gehören, jetzt unter der Internetadresse www.impfen-thueringen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 03643/495 04 90 zum Impfen anmelden beziehungsweise anmelden lassen. "Geduld ist hierbei eine wünschenswerte Tugend, da nur so viele Termine vergeben werden, wie auch tatsächlich Impfstoff zur Verfügung steht. Der ist bekanntlich knapp, daher empfehle ich, es immer mal wieder zu probieren", sagt Dr. Michael Schulze und bittet interessierte Eichsfelder um etwas Geduld.

Sobald neuer Impfstoff zur Verfügung stünde, würden auch wieder Termine freigeschaltet. Was die Anmeldung von betagten Eltern angeht, können die Kinder einen Termin vereinbaren. Das Vorlegen einer Vollmacht ist nicht nötig. "Kinder und Schwangere werden wegen fehlender Studien noch nicht geimpft", sagt der Mediziner.

Bei schweren Vorerkrankungen sollten Erwachsene ihren behandelnden Arzt konsultieren, ob eine Impfung gegen Covid zu empfehlen sei, so Michael Schulze. Allgemein könne man aber davon ausgehen, dass außer schweren Allergien nur wenige Diagnosen einen Impfstart verbieten würden.

Im Landkreis Eichsfeld haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 3085 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Gesamtzahl der Genesenen beläuft sich aktuell auf 2195 Personen.