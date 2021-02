Eine Spritze wird mit Impfstoff gegen Covid-19 von Pfizer/Biontech befüllt. Im Impfzentrum Leinefelde ist noch nicht genug von dieser Sorte angekommen, was auch die Terminvergabe an über 80-Jährige erschwert.

Leinefelde. Mangels des passenden Impfstoffs bleibt im Impfzentrum Leinefelde die Terminvergabe an über 80-Jährige weiter schwierig.

Impfzentrum Leinefelde bietet zusätzliche Impfzeiten an den Wochenende an

Der Impfstart im Impfzentrum in der Leinefelder Händelstraße 10 ist bislang planmäßig gelaufen, teilt Michael Schulze, Kreisstellenvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung, mit. Ab dem Wochenende, 13. und 14. Februar, würde nun zusätzlich jeweils samstags und sonntags in jeweils zwei Schichten zu je sechs Stunden der Impfstoff von Astra Zeneca an unter 65-Jährige der Gruppe 1 verimpft. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog