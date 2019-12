28 Mädchen und Jungen des katholischen Kindergartens in Bernterode backen für die Weihnachtsfeier mit ihren Eltern in der Bäckerei Fütterer Plätzchen.

In der Bernteröder Weihnachtsbäckerei

Einen besonderen Tag erlebten am Mittwoch 28 Jungen und Mädchen des katholischen Kindergartens. Einmal in einer großen Backstube selbst Plätzchen backen ist der Traum eines jeden Kindes. Bäckermeister Frank Fütterer lud die Kinder in die Weihnachtsbäckerei ein, um genau dies zu erleben. 30 Kilogramm Teig wurden von den eifrigen Nachwuchsbäckern zu den Leckereien verarbeitet. Luca, Joline, Marisa und Jonas (von links nach rechts) stachen mit den Formen fleißig Sterne, Herzen und Tannenbäume aus. „Seit 15 Jahren führe ich das Geschäft und seitdem machen wir die Aktion. Aber auch mein Vater hat die Kinder schon zum Plätzchenbacken in die Backstube eingeladen“, sagt Frank Fütterer. Auf der gemeinsamen Weihnachtsfeier mit den Eltern werden die Mädchen und Jungen ihre Leckereien dann präsentieren – und diese können dann natürlich gekostet werden.