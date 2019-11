Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Dingelstädt eroberndie cleveren Narren das Rathaus

In Dingelstädt waren am Samstagnachmittag die Narren los. Denn wie es bereits in Heiligenstadt und Worbis ihre Mitstreiter getan hatten, wollten auch die Unstrutstädter nun endlich die Macht über das Rathaus übernehmen und in den Besitz von Schlüssel und Stadtkasse kommen.

Mit einem großen Aufgebot und musikalisch unterstützt, postierte sich die bunte Schar vor der Rathaustür – allen voran die Hoheiten Prinzessin Franziska I. und Prinz Silvio I.. Und die kennen sich mit dem Fasching und allem, was dazugehört, aus, auch wenn der Prinz kein waschechter Dingelstädter ist, sondern aus Wachstedt kommt. Doch dafür ist die Prinzessin mit den Gepflogenheiten bestens vertraut, trainiert sie doch die Prinzengarde und Funkenmariechen. Deren Unterstützung konnte sich das Paar, das seit elf Jahren zusammen ist, am Samstag ebenso sicher sein, wie der des Karneval- und Geselligkeitsvereins. Und um ganz sicher zu gehen, dass ihr Plan, das Rathaus zu stürmen, Erfolg hat, hatten die cleveren Regenten zur Verstärkung Gastvereine aus Körner, Schlotheim, Büttstedt und Menteroda eingeladen, und auch der Vize-Präsident des Landesverbandes der Thüringer Karnevalvereine, Christoph Matthes, war angereist.

Schützen verbünden sichmit dem Bürgermeister

Ganz tatkräftige Hilfe leistete aber die freiwillige Feuerwehr, die am Ende dabei half, dass der Prinz und Karnevalisten per Leiter in den Rathaussaal vordringen konnten. Doch ganz so leicht machte es ihnen Ortschaftsbürgermeister Siegfried Fahrig nicht. Dass ihnen nichts Gutes bevorstand, das hatten er und Landgemeindebürgermeister Andreas Fernkorn schon geahnt, sich daher mit den Schützen verbündet und gleich zwei Bewaffnete im Rathaussaal postiert. Doch weder die beschützenden Schützen noch der Bestechungsversuch mit Kamelle halfen. Die Karnevalisten ließen das Gemäuer mit kräftigen Helau-Rufen erzittern. Und nach Hause gehen, wie es Fahrig forderte, das wollten sie schon lange nicht. „Tür auf, aber schnell, sonst werden wir kriminell“, hatte der Prinz gedroht und seine Forderung schon im Vorfeld mit einem Kanonenschuss unterstrichen.

Bonbons statt Geld in der Stadtkasse

Flink kletterte er dann mit Vereinspräsident Mathias Roth samt Gefolge die Leiter hoch und besetzte den Saal, zu dem sich auch Prinzessin Franziska und ihr Gefolge Zutritt verschafft hatten. Der Ortschaftsbürgermeister seinerseits zeigte schließlich ein Einsehen, blieb ihm doch auch gar nichts anderes übrig bei der geballten gut gelaunten Macht. Er übergab den Schlüssel und die Stadtkasse. Zum Entsetzen der Narren befanden sich in Letzterer aber nur viele bunte Bonbons. Ob die allerdings am Aschermittwoch, wenn die fünfte Jahreszeit endet, mit dem Schlüssel wieder zurückgegeben werden, ist fraglich.

Nach der erfolgreichen Aktion wollten die Karnevalisten dann aber nur noch eines: anstoßen, feiern, singen und schunkeln.

Und das alles wird die närrische Schar auch in der neuen Saison ganz bestimmt tun. Dann lautet das Motto: „Der Karneval ist unsere Welt – drum zeigen wir, was uns gefällt“. Die Gäste dürfen schon jetzt gespannt sein, was sie im kommenden Jahr bei den Faschingsveranstaltungen alles erwartet.