Infostand in Heiligenstadt zur Lage in der Pflege

Heiligenstadt. Die Linke Thüringen will Antworten geben zur schwierigen Situation der Pflegekräfte.

Zum Internationalen Tag der Pflege am Mittwoch, 12. Mai, macht Die Linke Thüringen mit ihrer Pflegetour auf die herausfordernde Lage der Beschäftigten im Gesundheitssystem aufmerksam. Der Eichsfelder Kreisverband wird am Mittwoch um 10 Uhr in der oberen Wilhelmstraße gegenüber der alten Turmwache an einem Infostand über die schwierige Situation in der Pflege und linke Antworten informieren.

„Im Bereich der gesundheitlichen Versorgung der Menschen in Thüringen hat sich in den letzten Jahren schon viel verbessert“, sagt Kreisvorsitzender Mathias Vonderlind. Die Linke Thüringen werde sich auch in der kommenden Legislatur dafür einsetzen, die richtigen Lehren aus den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie zu ziehen.

„So setzen wir uns auf Bundesebene dafür ein, die Fallpauschalen durch eine bedarfsgerechte Kostendeckung zu ersetzen. Im Ringen um gute medizinische Fachkräfte machen wir uns für eine gerechte tarifliche Bezahlung der Beschäftigten stark.“ Die Partei lege auf die gute und stationäre Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum großen Wert und setze sich für deren qualitative und wohnortnahe Sicherung bei gleichzeitig guten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten ein.