Interkulturelle Woche in Leinefelde

Leinefelde. Organisationsteam lädt zu Gesprächen, Begegnungsnachmittag und Selbstverteidigungstraining ein.

Bundesweit wird bis zum 2. Oktober zur Interkulturellen Woche mit verschiedensten Veranstaltungen und Aktionen eingeladen. In Leinefelde haben sich die Migrationsberatung des Diakonischen Werks Eichsfeld Mühlhausen, das Frauenzentrum Leinefelde, der Leinefelder Ju-Jutsu Verein und das Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt zusammengesetzt, um ein Angebot für die Stadt auf die Beine zu stellen. Das teilt der Stadtteilmanager Markus Friedrich mit.

Unter dem Motto „Tag der Begegnung“ wird am Mittwoch, 28. September, zu zwei Veranstaltungen eingeladen. Ab 10 Uhr wird ein Team des Frauenzentrums und der Migrationsberatung an der Obereichsfeldhalle mit Passanten und Interessierten das Gespräch suchen, so Friedrich. Thema der Aktion sind Frauenbilder. Was gehört zu einer Frau und was macht die Rolle der Frau aus? Zu diesen und ähnlichen Fragen sollen die unterschiedlichen Meinungen der Leinefelder gesammelt werden.

Ab 14 Uhr findet ein Begegnungsnachmittag in der Regionalstelle des Diakonischen Werks in der Leinefelder Konrad-Martin-Straße 144 statt. „Eingeladen sind natürlich alle, Altleinefelder genauso wie Menschen mit Migrationshintergrund, egal, ob sie nun aus Heiligenstadt, Sachsen oder weit entfernten Ländern kommen. Der Begegnungsnachmittag ist ein offener Treff, um sich miteinander unterhalten zu können“, so Friedrich. Thematisch werde die Rolle der Frau im Wandel der Zeit im Vordergrund stehen. Aber es bleibe auch Zeit für Gespräche. Am Freitag, 7. Oktober, lädt der Ju-Jutsu Verein von 15 bis 17 Uhr zu einem Selbstverteidigungstraining am Kinder- und Jugendzentrum ein. „Wir freuen uns auf interessante Gespräche jenseits der üblichen Schubladen.“