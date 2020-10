Investitionen in die Zukunft von Neubleicherode

Staatssekretär Torsten Weil (rechts), Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Heiko Steinecke (Mitte/CDU) Bürgermeister Landgemeinde Am Ohmberg, und Hermann Richardt (CDU), Ortsteilbürgermeister von Neustadt, griffen zum Spaten und pflanzten die neue Linde an der Buswendeschleife.

Neubleicherode. Buswendeschleife und Straße am Mittwoch in Neubleicherode übergeben. Über 500.000 Euro wurden verbaut.

Seit Mai dieses Jahres rollten die Bagger im Ortsteil der Landgemeinde Am Ohmberg. Am Mittwoch wurde die neue Buswendeschleife in Neubleicherode offiziell übergeben. „Die Neubleicheröder haben sich immer abgehängt gefühlt. Doch das ist nicht so. Mit der neuen Buswendeschleife haben wir in die Infrastruktur des Ortsteils investiert“, sagte Heiko Steinecke (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde, während der Übergabe.