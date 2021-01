Inzidenzwert im Landkreis Göttingen beträgt 81,6

Wesentlich niedriger als im Landkreis Eichsfeld ist der Inzidenzwert im niedersächsischen Nachbarlandkreis Göttingen. Während er in der hiesigen Region bei 253 liegt, wird er dort laut maßgeblichem Lagebericht des Landes mit 81,6 angegeben. Laut Mitteilung der Göttinger Kreisverwaltung sind aktuell 510 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, davon 127 in der Stadt Göttingen, 98 in der Stadt Duderstadt, 25 in der Stadt Bad Lauterberg und 71 in der Samtgemeinde Gieboldehausen.

Die Gesamtzahl der bestätigten Covid 19-Fälle seit Beginn der Pandemie beläuft sich auf 4642, davon gelten 3968 Menschen als genesen. 146 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid 19 Infektion gestorben.