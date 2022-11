Pfarrer Gregor Arndt über die Sehnsucht nach Licht und Begegnung in der Adventszeit

Mit dem Lied „Sind die Lichter angezündet“ beendeten Schüler, Lehrer und Freunde der Konrad-Hentrich-Regelschule aus Leinfelde ihr Adventskonzert am Donnerstag in der Bonifatiuskirche. Kerzen wurden angezündet, und jeder fühlte: Licht durchbricht jede Dunkelheit. In den letzten Jahren sind zum Jahresende Lichterfeiern in Kindergärten und Straßenfesten entstanden. Und wenn heute in der Birkunger Kirche um 19 Uhr die „Nacht der Lichter“ Stimmen von Chorsängerinnen und Gästen gemeinsam erschallen lässt, werden alle die Sehnsucht nach Licht in dieser Welt und im eigenen Herzen spüren.

An diesem Sonntag beginnt der Advent. Adventskränze werden in den Gottesdiensten gesegnet und die erste Kerze entzündet. Mit Blick auf die noch nicht entzündeten drei anderen kommt „Bewegung“ in die Adventszeit. Jede noch nicht angezündete Kerze ist Verheißung, dass da noch was kommt. Der christliche Hintergrund ist klar: Advent ist Schwangerschaft. Schwangerschaft ist Erwartung, Erwartung heißt: Wir dürfen uns freuen, aber die Sehnsucht ist noch nicht erfüllt.

Advent ist daher nicht nur die Zeit der Lichter, der hellen und warmen Atmosphäre, sondern Zeit der Begegnung mit Menschen. Auf dem Weg zu Weihnachten wird mir das Tiefe des christlichen Glaubens bewusst. Es geht über die Wärme und Sehnsucht nach einer göttlichen Lichtquelle hinaus.

Ich glaube an einen Gott, der Weihnachten ein Gesicht bekommt in dem Jesuskind in der Krippe. In den Augen des Jesuskindes spiegelt sich das Himmelslicht. Aber über Licht hinaus kommt menschliches Berühren ins Spiel. Und von daher sind Gespräche beim Frühstück nach einer Roratemesse, Adventrunde in der Familie, Krankenbesuch oder Nikolausfest, Gespräche auf den Weihnachtsmärkten Brücken zu Weihnachten – selbst wenn aufgrund der Solidarität mit den ukrainischen Menschen die Lichtkraft gedimmt wird.

Gregor Arndt ist der Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde St. Maria Magdalena Leinefelde.