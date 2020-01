Jugendberufsnetzwerk im Landkreis Eichsfeld ist besiegelt

Der Kooperationsvertrag für das neue Jugendberufsnetzwerk für den Landkreis Eichsfeld ist unterzeichnet. Aller Anfang sei nun einmal schwer, deshalb möchten Jobcenter, Schulamt, Agentur für Arbeit und das Jugendamt künftig noch enger zusammenarbeiten, um junge, sozial benachteiligte Menschen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben besser unterstützen zu können, heißt es vom Landkreis. Der Beschluss, dieses Netzwerk einzurichten und mit Leben zu erfüllen, war in der jüngsten Kreistagssitzung abgesegnet worden.

Zur Unterzeichnung des Vertrages kamen deshalb jetzt Sozialdezernentin Ilona Helbing, der Nordthüringer Schulamtsleiter Bernd Uwe Althaus und der Leiter der Agentur für Arbeit Nordhausen, Karsten Froböse, zusammen. Sie wollen mit dieser Vereinbarung den bereits vorhandenen Strukturen Verbindlichkeit geben und die Zusammenarbeit noch effektiver und effizienter gestalten. Kernelement der Zusammenarbeit sei jetzt der regelmäßige Austausch zwischen den Partnern auf strategischer und operativer Ebene. „Es handelt sich beim Jugendberufsnetzwerk Landkreis Eichsfeld nicht um eine Institution, sondern um ein Kooperationsbündnis, das die Unterstützungsmöglichkeiten und die Leistungserbringung an den Schnittstellen koordiniert“, heißt es vom Landratsamt.

Ziel ist es, Schulabbrüche zu vermeiden und Strukturen zum Einstieg in die Berufsausbildung auszubauen. Hierfür sei es besonders wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Institutionen unkompliziert von den jungen Menschen kontaktiert werden können. Zusätzlich ist vorgesehen, insbesondere die Jugendlichen, die bei fehlenden öffentlichen Verkehrsmitteln oder mangelnder Motivation schwer zu erreichen sind, im Rahmen von aufsuchender Jugendsozialarbeit zu unterstützen. „Als lokale Beratungsorte werden in diesem Zusammenhang vor allem die Schulen an Bedeutung gewinnen, um gemeinsame Angebote unterbreiten zu können“, betont die Leiterin des Jugendamtes, Nicole Weber.

Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch Eltern können sich bei Hilfebedarf im Landratsamt unter der Telefonnummer 03606/650 5101 melden. Sie werden dann zu entsprechenden Unterstützungsangeboten vermittelt.