Junge Frauen gleich zwei Mal von nackten Männern auf Radweg im Eichsfeld belästigt

Heiligenstadt. Auf einem Radweg im Eichsfeld sind zwei junge Frauen innerhalb kurzer Zeit von zwei Exhibitionisten belästigt worden. So werden die nackten Männer beschrieben.

Zwei Schwestern im Alter von 19 und 16 Jahren sind am Donnerstag gegen 13 Uhr auf dem Radweg von Heiligenstadt nach Westhausen (Landkreis Eichsfeld) gleich von zwei Exihibitionisten belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, sprang am Anfang des Weges plötzlich ein nackter Mann aus dem Gebüsch. Die jungen Frauen ignorierten ihn und gingen weiter. Kurze Zeit später trat ein weiterer nackter Mann auf den Radweg und manipulierte an seinem Geschlechtsteil herum.

Daraufhin rannten die Schwestern davon und verständigten die Polizei. Trotz intensiver Suche fehlte von den Männern allerdings jede Spur. Bei ihnen soll es sich um einen circa 160 bis 165 cm großen und einen etwa 175 cm großen Mann gehandelt haben. Der Größere trug dunkelblonde, kurze Haare, an der Seite rasiert, Wollsocken und braune Schuhe und wird auf circa 35 bis 40 Jahre geschätzt. Der andere Mann war etwa 40 Jahre alt und hatte kurze, braune Haare.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die beiden jungen Frauen aufgefallen sind und die möglicherweise auch Angaben zu den beiden nackten Männern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen genommen.

