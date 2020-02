Junge Kunst auch aus dem Eichsfeld hängt bald im Kuhstall Friedrichsrode

100 Werke junger Künstler aus ganz Nordthüringen werden bald im Kuhstall vom Kunstverein in Friedrichsrode aufgehängt. Das ist eine Auszeichnung. Kunstexperten einer Fachjury haben die Malereien und Zeichnungen unter 350 Einsendungen zur Jugendkunstbiennale ausgewählt. „Mich fasziniert immer wieder die Vielfalt der Einreichungen. Von Schwarz-Weiß-Zeichnungen über Fotografien, abstrakte Kunstwerke bis hin zu außergewöhnlichen Plastiken“, erklärt Fred Böhme, der Jury-Vorsitzende.

Und die Auswahl werde von Jahr zu Jahr größer und die Entscheidung der Jury immer schwieriger: „In diesem Jahr erhielten wir über 100 Einreichungen mehr als in den vergangenen Jahren. Das zeigt das überaus große Interesse, sich im künstlerischen Wettbewerb zu messen, und stellt die Wichtigkeit der Würdigung junger kreativer Künstler und deren Persönlichkeitsentwicklung heraus“, so Böhme. Die 100 Kunstwerke können auf eine Prämierung im Juni hoffen. Die Stücke werden nicht nur in einer Ausstellung in der Galerie im ehemaligen Kuhstall zu sehen sein. Ihr Schöpfer können sich auch darüber freuen, einen der begehrten Geld- und Sachpreise zu erhalten. Am 18. Juni ehrt die Jury die Gewinner bei einer festlichen Preisverleihung im Kunststall des Kunsthofes in Friedrichsrode. Danach werden die prämierten Werke in einer Sonderausstellung des Kunstvereins bis Ende Juli in der Galerie zu betrachten sein. „Also auch zum 30-jährigen Jubiläum des Kunstmarktes am 20. Juni“, freut sich Michael Donth, Leiter des Kunsthofes. Tausende Gäste, die erwartet werden, können dann auch einen Blick auf die Werke der jungen Künstler aus der Region werfen.

Die Einsendungen bedienten unterschiedlichste Techniken und Ausdrucksformen. Da kamen auch die Jurymitglieder ins Staunen.. Foto: Veith Vollbrecht

Dingelstädt und Heiligenstadtsind am Wettbewerb beteiligt

Seit 2000 werden mit der Jugendkunstbiennale herausragende künstlerische Leistungen junger Menschen ausgezeichnet. Ursprünglich richtete das Nordthüringer Städtenetz Sehn die Veranstaltung aus. Seit diesem Jahr liegt die Federführung beim Arbeitskreis Kulturelle Bildung Nordthüringens. Die regionale Planungsstelle Nordthüringen, das Amt für Kultur/Tourismus Kyffhäuserkreis, das Panorama-Museum, die Jugendkunstschulen Nordhausen und Mühlhausen sowie Sondershausen und Bad Langensalza arbeiteten an einem neuen Konzept zur Erhaltung der Biennale. Gefördert wird sie von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Thüringer Staatskanzlei, den Landratsämtern Kyffhäuserkreis, Nordhausen, Eichsfeld und Unstrut-Hainich sowie von den Städten Bad Frankenhausen, Bad Langensalza, Dingelstädt, Heiligenstadt, Mühlhausen und Sondershausen.