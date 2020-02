Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kabarett im Eichsfeld über Skandale und Wahnsinn

Auf zwei kabarettistische Vorträge von Manfred Lütz blickt der Ecklingeröder Pfarrer Bernhard Streicher voraus. „Manfred Lütz ist ein deutscher Psychiater, Psychotherapeut, römisch-katholischer Theologe, Vatikanberater und Buchautor. Er ist vielen bekannt durch seine humorvolle Predigt bei der Männerwallfahrt 2017 in Klüschen Hagis“ erklärt Streicher. Der erste Vortrag trägt den Titel „Lebenslust – Über Risiken und Nebenwirkungen der Gesundheit“. Dies sei ein lustvoll-satirischer Großangriff auf den weltumspannenden Gesundheits-, Fitness- und Schönheitskult. Los geht es am Freitag, 8. Mai, um 19 Uhr im St.-Josef-Gymnasium in Dingelstädt.

„Der Skandal der Skandale. Was Sie immer schon übers Christentum wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten“ – damit ist Vortrag Nummer zwei überschrieben. Taugt das Christentum noch als geistiges Fundament Europas? Manfred Lütz erzählt unterhaltsam die spannende Geschichte der größten Menschheitsreligion aller Zeiten. Hier ist Start am Samstag, 9. Mai, in der Pfarrkirche St. Gerhard in Heiligenstadt.

Karten gibt es schon jetzt im Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt, in der Buchhandlung Strecker in Dingelstädt und bei Pfarrer Streicher in Ecklingerode.