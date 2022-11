Kalender des Eichsfeld Klinikums ab sofort zu haben

Heiligenstadt. Mitarbeiter des Eichsfeld Klinikums steuern Fotos bei. Der Erlös geht unter anderem an Hospizdienst.

Der Kalender 2023 des Eichsfeld Klinikums (EK) mit Natur- und Landschaftsaufnahmen aus der Region ist fertig und ab sofort zu haben. Das Besondere daran: die Fotos sind von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Eichsfeld Klinikums gemacht worden. Entstanden ist so ein Gemeinschaftsprojekt, dass neben den Bildern auch über das Eichsfeld Klinikum und seine Tochtergesellschaften informiert.

Jeden Monat wird kurz und knapp eine Abteilung oder ein Leistungsschwerpunkt der Klinikum-Familie vorgestellt. Josefin Nolte, stellvertretende Leitung der Geschäftsführung der EK Pflege und Claudia Reich, zuständig für Marketing und Kommunikation am Eichsfeld Klinikum, haben das Kalenderprojekt initiiert und umgesetzt.

Eine limitierte Anzahl dieser Kalender dient dem guten Zweck. So können Interessierte ab sofort einen Kalender gegen eine Spende in beliebiger Höhe an den Pforten des Klinikums in Reifenstein sowie auch in Heiligenstadt erhalten. Der Erlös kommt den Emmaus Hospizdiensten zugute, die sich mit Unterstützung von Ehrenamtlichen um die Begleitung von schwerkranken Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen und deren Zugehörige kümmern.

Claudia Reich dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit der Einsendung von Fotos am Kalender beteiligt haben. Nun seien großzügige Unterstützer gefragt, die mit einer Spende Gutes tun wollen und dafür einen der besonderen Kalender mit Bildern aus der Region erhalten könnten, erklärte sie.

Weitere Informationen zu Emmaus Hospizdiensten sowie Unterstützung unter www.eichsfeld-klinikum.de/fachbereiche/hospizdienste