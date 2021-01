Kardiologie im Eichsfeld Klinikum hat neuen Chefarzt

Es klingt, als hätte die Schallplatte einen Sprung. Ein neuer Chefarzt der Kardiologie für das Eichsfeld Klinikum – das hat man in den vergangenen Jahren öfter gehört. Diesmal soll der Neue aber gekommen sein, um zu bleiben. Das wünschen sich vor allem Geschäftsführer Dr. Gregor Bett und Dr. Uwe Schotte, Ärztlicher Direktor. Und fragt man Dr. Michael Unzicker, der seit Anfang des Jahres den Posten übernommen hat, ist das auch sein Ansinnen.

Der 41-jährige Familienvater war zuvor leitender Oberarzt der Kardiologie in Schweinfurt und wurde von dort gezielt abgeworben, so Dr. Gregor Bett. Das Eichsfeld inklusive Klinikum sei Dr. Michael Unzicker bereits insofern ein Begriff gewesen, als das er zuvor mehrere Jahre in Kassel gelebt und am dortigen Klinikum als Oberarzt für Innere Medizin und Kardiologie gearbeitet hatte. „Ich kenne den Landkreis aus dieser Zeit ein wenig und habe die schöne Verbindung zwischen städtischem Leben und Natur schätzen gelernt. Und hier im Klinikum wurde ich sehr herzlich empfangen.“

Erfahrung darin, wie man ein Herzkatheter-Labor leitet, hat er aus Schweinfurt. Im Eichsfeld freue er sich vor allem auf die Gestaltungsmöglichkeiten. Denn das Labor, das bereits ab Mitte dieses Jahres eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft haben soll, wird in Heiligenstadt komplett neu entstehen. 2,7 Millionen Euro investiert das Klinikum dort. Förderung von einer Millionen Euro gibt es voraussichtlich vom Freistaat.

Dr. Michael Unzicker ist ein Spezialist in elektrophysiologischen Untersuchungen, mit denen Herzrhythmusstörungen mit Kathetertechnik behandelt werden können und so im besten Fall Implantate und auch Medikamente unnötig machen. Als Spezialist wird er aber nicht allein gelassen, sondern um ihn herum soll ein Team aufgebaut werden, dass in seine Spezialisierung hineinwachsen kann, so Dr. Uwe Schotte. Der Ärztliche Direktor wünscht sich für das Klinikum eine gute Innere Medizin zurück. Mit dem neuen Kollegen könne man das personell auf ein gutes Fundament stellen. Auch soll es im Frühjahr Verstärkung in der Gastroenterologie geben.

Nach den bewegten Zeiten in der inneren Medizin, vor allem in der Kardiologie, hoffen nun alle Beteiligten auf mehr Beständigkeit. Dr. Uwe Schotte ist guter Dinge und berichtet auch von erfahrenden Mitarbeitern, die ihm gegenüber ein gutes Gefühl in Bezug auf den neuen Chefarzt bekundet haben.