Keine Hoffnung für den Heiligenstädter Weihnachtsmarkt

Nach langem Ringen und trotz vieler Vorbereitungen hat sich die Stadt Heiligenstadt dazu entschlossen, den diesjährigen Weihnachtsmarkt abzusagen. Im Interview erzählt Rüdiger Eckhart, Leiter der Tourist-Information, wie die Planungen vonstatten gegangen sind und wer so alles an einem Weihnachtsmarkt beteiligt ist.

Wie ist die Arbeit der Vorbereitung aufgeteilt, wer kümmert sich um was?

Die Beschäftigten der Tourist-Information planen jedes Jahr – neben all ihren anderen Tätigkeiten, Aufgaben und Veranstaltungen – den Weihnachtsmarkt. Darin enthalten sind zum Beispiel die Verträge mit den Ständen, was Stromversorgung, Tassenlogistik und Öffnungszeiten angeht, den Künstlern und der Technik wegen des Programms, dem Marketing, der Logistik, was Toiletten, Deko, Beleuchtung, Sperrungen und Absprachen zu den Bauhofleistungen betrifft, Ordnung und Sauberkeit gehören genauso zur Planung wie Sicherheitsaspekte vom Roten Kreuz oder externe Security-Unterstützung. Dies alles läuft in Absprache mit den Partnern aus Handel, also der Interessengemeinschaft, Kirche, Schulen und Einrichtungen beziehungsweise Vereinen.

Wer genau ist der Veranstalter und damit Verantwortliche für den Weihnachtsmarkt?

Der Verkehrsverband Heiligenstadt in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Heilbad Heiligenstadt.

Der Part der Stadt scheint sehr groß zu sein. Wie viele Leute von welchen Ämtern sind wie lange mit der Organisation und Betreuung während der Laufzeit beschäftigt?

Die Hauptarbeit liegt bei Amt 40 (Kultur-und Bürgeramt) der Tourist-Information mit vier Personen. Die Arbeit beginnt unmittelbar nach dem Weihnachtsmarkt und zieht sich über das ganze Jahr. Jedes Jahr nach dem Sommer beginnt die intensive Organisation und während des Weihnachtsmarktes, also fast der gesamte Dezember, betreuen wir in der Woche wie auch an den Veranstaltungswochenenden mit zeitweise bis zu sechs Personen – dabei unterstützt uns das gesamte Bürgerbüro, Azubis oder Praktikanten. Auch der städtische Bauhof ist fast täglich im Einsatz.

Wie eng arbeiten Stadt und Interessengemeinschaft zusammen?

Die Interessengemeinschaft ist Mitglied im Verkehrsverband Heiligenstadt und wir arbeiten zusammen. Wir unterstützen vonseiten der Stadtverwaltung Veranstaltungen der Interessengemeinschaft wie zum Beispiel das Stadtfest, den Autofrühling oder das Lichterfest mit personellem und finanziellem Aufwand, wie auch Aktionen wie das Heimat-Shoppen.

Leider ist, sicher auch auf Grund von personellen Engpässen, die aktive Mitarbeit der Interessengemeinschaft bei Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes so gut wie weggefallen.

Sie sind erst einmal von einem normalen Jahr ausgegangen. Um wie viel komplizierter wäre es in diesem Jahr geworden?

Dadurch, dass wir wie jedes Jahr mit den Planungen früh im Jahr beginnen – Verträge mit der Bedarfsermittlung, wer will, und angebotenen Vergünstigungen als Unterstützung auf Grund der Pandemie zur Standmiete sind bereits im April versendet worden – hat sich die Situation immer wieder verändert. Wir wollten Standbetreibern wie auch Künstlern in dieser Zeit helfen und Besuchern einen sicheren Weihnachtsmarkt bieten. Auf Grund der Baustelle auf der Wilhelmstraße und einer „offenen“ Veranstaltungsgegebenheit – wir können schlecht die Seitenstraßen durch Bauzäune sperren – sind Überlegungen nach dem Wie, Wo und Wie lange immer wieder neu diskutiert worden.

Was ist alles zu beachten, wer muss mit ins Boot geholt werden?

Weihnachtsmärkte sind unter bestimmten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen möglich. Jede Stadt muss dies mit ihrem zuständigen Gesundheits- oder Ordnungsamt abklären und ein Hygienekonzept erstellen. Des Weiteren sind folgende Punkte zu bedenken: Personen verteilen und auf „Kuschelfaktor“ verzichten beziehungsweise Gedränge vermeiden, Gastronomiebereiche separieren, keine Feierstimmung aufkommen lassen, nach Möglichkeit das gesamte Gelände des Weihnachtsmarktes abtrennen mit einem Zaun oder anderen Beschränkungen, zum Beispiel auch Pflanzen, Zugangsbeschränkungen und die Besucheranzahl steuern. Das war bei uns auf Grund der Gegebenheiten, beispielsweise der Seitenstraßen, nicht möglich. Zu prüfen war, ob es die Bedingungen vor Ort zulassen, ein mögliches Entgelt zur Refinanzierung von Sicherheitspersonal zu nehmen.

Das Konzept war nun aber nicht umsetzbar. Es wird keinen Weihnachtsmarkt geben?

Es gibt keinen Weihnachtsmarkt 2020 in Heilbad Heiligenstadt. Wir werden aber während der Adventszeit einige Glühweinstände in der Innenstadt genehmigen.

Lohnten sich die investierte Zeit und Mühe dann überhaupt?

Ja.

Es heißt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass die Fallzahlen bis Dezember wieder sinken, zumal die Stadt Heiligenstadt momentan sehr betroffen ist?

Wir hoffen, dass die Fallzahlen sinken. Für den Heiligenstädter Weihnachtsmarkt, so wie wir ihn kennen, reicht diese Hoffnung nicht.