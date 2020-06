Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Neuinfektion im Eichsfeld seit einer Woche

Gute Nachrichten gibt es vom Landratsamt zum Thema Corona-Virus. Seit mehr als einer Woche hat es im Landkreis Eichsfeld keine Neuinfektion gegeben. Auch seien wieder zwei Menschen gesundet, so dass es nur noch vier aktive Fälle gebe. Nur ein Patient wird stationär behandelt, auch gebe es keinen schweren Verlauf. Die Zahl der wieder Genesenen steigt auf 145 an. Die aktuell noch Infizierten verteilen sich auf das gesamte Kreisgebiet, es gibt also keinen sogenannten Hotspot mehr. Jederzeit können Fragen rund um das Virus an das Landratsamt schriftlich gestellt werden. Das Amt bittet darum, dafür die E-Mail-Adresse: corona@kreis-eic.de zu nutzen. Antworten gibt dann das Gesundheitsamt.