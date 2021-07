Keine weiteren Neuinfektionen im Eichsfeld

Eichsfeld. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert liegt bei den Corona-Infektionen im Eichsfeldkreis weiter bei 2.

Nach den zwei Neuinfektionen am Samstag liegt der Sieben-Tages-Inzidenzwert bei 2. Dies ist auch am Montag so, da das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus feststellte.

Aktuell sind im Landkreis Eichsfeld noch neun Menschen mit dem Virus infiziert. In den Krankenhäusern werden derzeit keine Patienten im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung behandelt. Im benachbarten Landkreis Göttingen sind noch 27 Menschen infiziert.