Kennenlernen mit Respekt an der SBBS Leinefelde

Leinefeld. Projektwoche an der Leinefelder Berufsschule erleichtert jungen Leuten den Start in einen neuen Lebensabschnitt

Dass sich die jungen Frauen und Männer kennenlernen, gegenseitig akzeptieren, respektieren und einen guten Umgang pflegen, das ist das Ziel der beiden Projektwochen, die jetzt an der Staatlichen Berufsbildenden Schule (SBBS) in Leinefelde stattfanden.

Die neuen Schüler, die in zwei Jahren ihren Realschulabschluss machen werden, sowie die jungen Frauen und Männer, die in zwei Jahren ihr Fachabitur in der Tasche haben wollen, dürften die Gelegenheit gern genutzt haben. Denn in der doch eher lockeren Atmosphäre einer Projektwoche erstmals aufeinander zu treffen, ist sicher einfacher, als im Unterricht. Und schließlich lautete das Thema auch kurz und bündig auf den Punkt gebracht „Gemeinsam“.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zusammen ging es mit Diana Hoffmann, Schulsozialarbeiterin von der Villa Lampe, und Respektcoach Joachim Löffler unter anderem bei einem Wandertag zur Burg Scharfenstein und zu einer Baumpflanzaktion. Zwei Schüler bildeten dabei je ein Team und machten sich ans Werk. Da fiel es leicht, ins Gespräch zu kommen. An einem anderen Tag ging es ums Teamtraining. Überlegt wurde, wie man gemeinsam ans Ziel kommt, an einer Lösung arbeitet und die Klasse zusammenwachsen kann. Das Augenmerk wurde darauf gerichtet, die Kommunikation in der Gruppe anzuregen und zu fördern, Lebenskompetenz zu vermitteln, das Selbstwertgefühl zu stärken sowie die Kritik- und Kontaktfähigkeit zu üben.

In der Kennenlernwoche wurde aber auch das Thema Cybermobbing nicht ausgespart. „Ein gutes Miteinander ist wichtig, so kann unter anderem Mobbing unterbunden und vorgebeugt werden“, sagt Diana Hoffmann. Sie und Joachim Löffler wissen, dass junge Leute viele Kontakte in sozialen Netzwerken haben. „Miteinander reden statt übereinander und niemanden ausgrenzen, darauf kommt es an“, macht der Respektcoach deutlich und ergänzt, dass es auch darum geht, den jungen Leuten die Werte einer offenen Gesellschaft zu vermitteln und so den Demokratiegedanken zu stärken.

Die Projektwochen wurden von Demokratie leben unterstützt.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.