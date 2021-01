Kind bricht sich im Schnee den Unterarm

In Leinefelde haben Eltern am Sonntag Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet. Ein Mann soll einem beim Rodeln verletzten Jungen nicht geholfen haben.

Viele Kinder nutzen den Schnee, um in ihrer freien Zeit sich draußen auszutoben. So waren am Samstag auch zwei Jungen im Alter von 9 und 13 Jahren in Leinefelde unterwegs, erklärte die Polizei. An einem kleinen Hang in der Nähe der Gartenanlage "Leineblick" rodelten sie gegen 17 Uhr. Mit dabei war der Hund der Familie, welcher übermütig mit den beiden Kindern mitlief und bellte.

Als ein ältere Mann , der sich vermutlich durch das Gebell gestört fühlte, dem Hund hinterherlief, wollte der 13-Jährige den Hund einfangen und stürzte dabei schwer. Er brach sich den Unterarm. Obwohl beide Kinder den Mann um Hilfe baten, kümmerte er sich offenbar nicht weiter um sie. Die Eltern erstatteten am Sonntag deshalb Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung.