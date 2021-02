Im Eichsfeld öffnen die Schulen am Montag. (Symbolbild)

Kindergärten und Grundschulen öffnen am Montag im Eichsfeld

In der Telefonkonferenz des Krisenstabes am Samstagvormittag wurde nochmals die Öffnung der Kindergärten und Grundschulen thematisiert, da die am Freitagnachmittag eingegangene Verfügung des Landes diese bei einer Sieben-Tages-Inzidenz unter 150 vorsieht. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog