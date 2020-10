Kinderrutsche, Felgen und Fernseher

Ronald Seehaus, der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft Lutter und seine Mitstreiter wollten am Samstag ihren Augen kaum trauen. „Schon mehrere Einwohner haben mir gesagt, dass sie bei Spaziergängen an der Lutter festgestellt hätten, dass der Bachlauf sagen wir mal recht wild aussieht“, erzählt Ronald Seehaus. Das Wilde aber war nicht etwa ausufernde Natur, sondern der Grad der Vermüllung der Lutter.

„Wohl seit Jahren hat hier niemand mehr saubergemacht“, vermutet der Chef der Jagdgenossen. Kurzentschlossen trommelte er Mitglieder seiner Genossenschaft und ein paar Freiwillige aus dem Ort zusammen, um sich in einem mehrstündigen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz ans Werk zu machen.

Auch Markus Wand, Geschäftsführer des noch jungen Gewässerunterhaltungsverbandes Leine/Frieda/Rosoppe und sein Mitarbeiter Martin Haase machten sich mit ans Werk.

Dietrich Krüger wuchtet eine Kinderrutsche aus dem Bach. Foto: Ronald Seehaus

Samstagmorgen ging es los. Acht Helfer begannen am Ortsausgang von Lutter, um sich bis zur Gemarkungsgrenze von Uder voranzuarbeiten. Was sie dabei zu Tage förderten, lässt Seehaus immer noch den Kopf schütteln. Unter anderem landeten ein alter Röhrenfernseher, eine alte abgenutzte Kinderrutsche aus Plastik, ganze Autoräder samt Felgen, alte Decken und Unmengen weiterer Schrott auf dem Multicar, der aber nicht ausreichte. Ein ganzer Anhänger wurde noch zusätzlich befüllt.

„Das volle Gefährt lassen wir auch etwas stehen, damit die Einwohner mal sehen, was wir alles aus der Lutter geholt haben.“

Warum sich die Mitglieder der Jagdgenossenschaft des Problems angenommen haben, sei auch ganz einfach erklärt: „Wir haben voriges Jahr in unsere Satzung den Grundsatz des Naturschutzes aufgenommen“, erklärt Seehaus. „Da lag dieser Arbeitseinsatz nahe und ist absolut satzungskonform.“ Es gebe aber noch einen weiteren Grund. „Der Gewässerunterhaltungsverband hat sich erst vor einem Jahr gegründet, ist noch jung. Da wollten wir tatkräftig unterstützen.“

Aktion soll auch in anderen Gemeinden Nachahmer finden

Bürgermeister Raimund Müller (CDU) spendierte den Gemeinde-Multicar zum Abtransport. Müller, Wigbert Döring und Johannes König vervollständigten die Riege. Und da alle acht Freiwilligen ordentlich anpackten, war die Aktion innerhalb von zweieinhalb Stunden erledigt. Natürlich waren sie ordnungsgemäß mit Gummistiefeln und robuster Arbeitskleidung samt Handschuhen ausgerüstet.

Während die einen im Bachlauf standen, nahmen ihnen andere zügig den gefundenen Müll ab.

Helmut Werner bringt eine neue Ladung Müll aus der Lutter zur Ladefläche des Multicars. Foto: Ronald Seehaus

Nun hoffen Ronald Seehaus und alle freiwilligen Helfer, dass die Lutter in ihrer Gemarkung so sauber bleibt, wie sie jetzt ist. „Wir wollten mit dieser Aktion auch zum Nachdenken anregen“, sagt Seehaus. „Es kann einfach nicht sein, die Natur so zu verdrecken. Wir regen uns alle über den Plastikmüll in den Weltmeeren auf, aber der Bach vor der eigenen Haustür sieht bei weitem schlimmer aus.“

Und vielleicht finde diese Aktion ja noch Nachahmer in anderen Gemeinden, die ein Gewässer in ihrer Gemarkung haben. Aber vor allem appelliert Seehaus, es endlich zu unterlassen, Müll einfach in der Natur zu verklappen. „Es gibt genug offizielle und kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten. Man muss sie nur in Anspruch nehmen.“

Der Gewässerunterhaltungsverband Leine/Frieda/Rosoppe kümmert sich nun um die fachgerechte Entsorgung des gesammelten Mülls.