Kleine Zeichen der Zuversicht

In meinem Viertel ist es so ruhig, dass es schon gespenstisch anmutet. Kaum springt mal ein Auto in der Nachbarschaft an, die Katzen räkeln sich mitten auf der Straße in der Sonne. Aber die Telefone klingeln. „Wie geht’s euch?“, „Kommt ihr zurecht?“, sind die Fragen. Teils zwischen den Nachbarn, die sich, den Telefonhörer in der Hand, an den Fenstern zuwinken.

All das sind kleine Zeichen der Verbundenheit. Zeichen unter Menschen, die sich kennen. Aber es gibt sehr viele Zeichen für fremde Menschen: Musiker spielen an offenen Fenstern, in Kirchen werden allabendlich Kerzen aufgestellt. Einfach so. Trotz Distanz verbunden, so heißt es in diesen Tagen, schreibt Pfarrer Ludger Dräger von der Heiligenstädter Gemeinde St. Gerhard. Besser kann man es kaum sagen. Und ein besonderes Zeichen dieser Verbundenheit sei in Heiligenstadt nicht zuletzt das Dünkreuz, sagt Pfarrer Dräger. Deshalb soll es nun die Menschen allabendlich von 19 und 21 Uhr durch diese schwere Zeit begleiten und über der Stadt leuchten. „Heim, wo das Kreuz vom Hügel ragt und dir von Gottes Liebe sagt. Dieser Vers aus dem Eichsfeldlied möge uns Trost und Halt geben“, zitiert Pfarrer Dräger. Egal ob man gläubig ist oder nicht, es ist ein Zeichen der Verbundenheit.