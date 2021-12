Koffer löst Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Heiligenstadt aus

Heiligenstadt. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat zur Explosion am Samstagabend die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Holzweg sorgte am Samstag für Aufsehen in der Kurstadt. Um 15.37 Uhr wurde durch einen Anwohner des Holzweges ein Knallgeräusch im Bereich der Commerzbank gemeldet, heißt es am Sonntag aus der Polizeiinspektion Eichsfeld.

Wenige Minuten später trafen die ersten Polizisten an besagtem Ort ein. Sie stellten einen offensichtlich gesprengten und noch qualmenden Koffer auf dem Gehweg im Bereich der dortigen Bushaltestelle fest. Der Holzweg wurde großräumig abgesperrt. Die Sperrung dauerte bis 19.05 Uhr an.

Für weitere Untersuchungen des Koffers wurden Polizeispezialkräfte aus Erfurt angefordert, hieß es bereits am Samstag auf Nachfrage. Es musste geklärt werden, ob noch weiterer Sprengstoff in dem Koffer war. Am Sonntag teilt die Polizei dazu mit, dass über den Inhalt des Koffers aus „einsatztaktischen und ermittlungstaktischen Gründen“ keine Angaben gemacht werden können. Zu dem Vorfall habe die Kriminalpolizei Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt und auch an der Bushaltestelle entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden.

Zeugen des Vorfalls mögen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 03606/ 65 10 melden.