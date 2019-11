Konzert in Effelder mit Texten über Menschen an Grenzen

Ein Benefizkonzert mit dem Titel „Heimat und Grenze“ hatte Donnerstagabend in St. Alban Premiere. Einer der Schwerpunkte der Veranstaltung war eine Lesung des Journalisten und Autors Jan-Phillipp Möller aus Lindau am Bodensee. Den musikalischen Anfang machte ein Eichsfelder Cello-Oktett unter Leitung von Lukas Dreyer (Leipzig). So erklang die Nationalhymne der DDR, bevor die Musiker nahtlos zum Titel „Another brick in the wall“ übergingen. Auch „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen gehörte zum Medley, das ohne Worte ins Thema des Abends einführte.