Kostenlose Pflanzen zum Geburtstag

Kostenlos Blumen und Pflanzen gibt es zum 30-Jährigen der Korale in Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Aktion der Korale geht noch bis zum Donnerstag.

Eigentlich hätte sich das Team der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Korale in Heiligenstadt dieses Jahr anders vorgestellt. Die Einrichtung begeht ihren 30. Geburtstag, aber das große Fest fällt erst einmal aus. Darum hat sich der rührige Verein darauf verständigt, immer wieder kleine Aktionen im Rahmen des Jahrestages stattfinden zu lassen.

Eine davon ist „Koralinchens Pflanzenvielfalt“. Noch bis zum Donnerstag verschenken die Vereinsfrauen der Korale – die Abkürzung steht für das Motto „Kommen, rasten, leben“ – Blumen und Pflanzen für Haus und Garten. Verschiedene interessante Tomatensorten, wie die russische Reisetomate, das Zebra-Ampelkraut, Mini-Tagetes und vieles mehr wartet auf neue Besitzerinnen. „Einfach vorbeikommen, aussuchen und sich freuen am Weiterkultivieren“, heißt es von den Geburtstagsdamen, die lieber Geschenke verteilen, als welche zu bekommen.

Die Pflanzen gibt es entweder vor dem Haus auf der Rinne 1A gleich an der Ampelkreuzung oder bei schlechtem Wetter im „Schwedenhäuschen“, also im niedlichen Anbau im schwedischen Stil. Dazu gibt es zu jeder Pflanze auch gleich als Zettel beigelegte Informationen, um was es sich genau handelt, zum perfekten Standort und der richtigen Pflege.