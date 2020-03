Kostenloser Einkaufsdienst hilft Senioren und gefährdeten Personen

In dieser ausgewöhnlichen Zeit der Corona-Krise füreinander da sein und denjenigen helfen, die Unterstützung benötigen – das ist die Intention hinter einem Angebot, welches das Autohaus Günther in Dingelstädt gestartet hat. Es handelt sich um einen kostenlosen Einkaufsservice in Supermärkten und Apotheken für Senioren und Menschen, die einer der Risikogruppen angehören und deshalb ihr häusliches Umfeld nicht verlassen wollen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Seit Montag läuft die Aktion und sie werde, so Katharina Günther, Geschäftsführerin des Autohauses, sehr gut angenommen. Gedacht ist sie für Menschen aus Dingelstädt und Umgebung. Das Konzept ist dabei recht simpel. Der Einkaufszettel wird telefonisch abgefragt. Dann wird er dem entsprechenden Markt durchgegeben. Mitarbeiter dort packen die Ware zusammen, und der Fahrer holt die fertigen Kisten ab, muss so nicht lange im Supermarkt verweilen und kann gleich zum Besteller aufbrechen. Familie Günther geht bei den Einkäufen in Vorkasse. Mit den Waren werde auch ein Überweisungsträger übergeben, mit dem der offene Betrag dann beglichen werden könne.

Die Resonanz bei den Kunden ist sehr positiv, sagt Katharina Günther. Und auch sonst erhält man Zuspruch aus der Umgebung, nicht nur in Form von Lob. So sponserte der Containerdienst Falk Wedekind zum Beispiel Tragetaschen für die Einkäufe. Die VR Bank Mitte unterstützt die Aktion innerhalb des digitalen Zahlungsverkehrs. Ivonne Gerlach von einem Haarstudio in Dingelstädt brachte Desinfektionsmittel und Handschuhe für die Helfer, der Edeka-Markt Günther aus Rosdorf bei Göttingen spendierte Getränke für die Fahrer.

Diese tun das alle ehrenamtlich, nutzen ihre freie Zeit – weil sie in Schichten oder in Kurzarbeit arbeiten – so sinnvoll. Zehn sind es insgesamt. Beim Ausliefern wird sich abgewechselt. Unterwegs ist man dabei sogar umweltschonend und zwar in drei Elektroautos, die extra für den Dienst beklebt worden sind, um besser erkennbar zu sein. Das Dingelstädter Autohaus trägt die Stromkosten dafür.

Unter der Rufnummer 01704456989 können montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Bestellungen durchgegeben werden.