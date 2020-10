Krankenhäuser werden erweitert und modernisiert

Am Universitätsklinikum in Göttingen soll ein Neubau mit Bettenhaus Operativen Zentrum sowie das Herz-, Neuro- und Notfallzentrum entstehen.

Die Weichen sind gestellt für den Neubau am Universitätsklinikum Göttingen (UMG). Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages hat in seiner jüngsten Sitzung die finanziellen Voraussetzungen geschaffen und der Aufnahme des Bauvorhabens „Baustufe 1“ an der UMG in den Maßnahmenfinanzierungsplan des „Sondervermögens zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung“ zugestimmt.