Kreativzeit mit Glücksgefühlen für Eichsfelder

Bei der „Ko-ra-le“ in Heiligenstadt wird jetzt gemalt.

Heiligenstadt. Die Heiligenstädter „Ko-ra-le“ lädt zum Frauencafé und einem Kunstkurs am Wochenende ein. Auch Kinder sind dazu willkommen.

Zum Frauencafé lädt die „Ko-ra-le“ ein. Hier besteht die Möglichkeit, sich kennenzulernen, Gespräche zu führen, zu basteln oder kleine Ausflüge zu unternehmen. Das nächste Frauencafé öffnet am Donnerstag, 16. Februar, 10 bis 12 Uhr. Anmeldung: per Mail an anmeldung@ko-ra-le.com oder Tel.: 03606 / 603673.

„Kreativzeit mit Glücksgefühlen“ heißt es am Freitag, 17. Februar, 17 bis 19.30 Uhr, sowie am Samstag, 18. Februar, 13 bis 15.30 Uhr, in der „Ko-ra-le“.

Das Malen eignet sich als Ausgleich und lässt Glücksgefühle in der eigenen Kreativwelt aufkommen, heißt es vom Team der „Ko-ra-le“, das dazu einlädt, den Alltag einmal zu vergessen. Gearbeitet wird mit Acrylfarbe auf Leinwand. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, man kann ihr freien Lauf lassen und sich mit Glas-, Glitzer- und Farbsteinen ans Werk machen.

Mitgebracht werden sollten vorhandene Materialien und ein Wasserbecher. Was fehlt, kann im Kurs erworben werden. Kinder ab fünf Jahren können zusätzlich Keramik-Gipsbilder bemalen. Mädchen und Jungen zahlen keine Kursgebühr in Begleitung der Eltern.

Anmeldung: Tel.: 0172 / 6186406