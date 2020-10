Die Jugendlichen des Kinder- und Jugendzentrums Leinefelde griffen an zwei Tagen zu den Spraydosen und gestalteten ihr Außengelände. Comic-Legende Bart Simpson und auch Zeichentrickfigur wie Spongebob Schwammkopf sind jetzt lebensgroß an der Skaterbahn zu finden. Unterstützung für das Projekt bekamen sie von Malte Orth, einem professionellen Sprayer aus Göttingen, der sie in die Kunst des Graffiti einführte. Mit dabei waren Marcus Gunkel (rechts), und Oliver Jahn (oben). Weitere Hilfe gab es von „Demokratie leben“, dankt Johannes Trost (vorne links) vom Jugendzentrum.